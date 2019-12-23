ОП запустит опрос по законопроекту о профилактике домашнего насилия

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Общественная палата РФ запускает онлайн-опрос, который поможет собрать и проанализировать мнения россиян о законопроекте "О профилактике семейно-бытового насилия", сообщает официальный сайт ОП РФ.
"В преддверии общественных слушаний по проекту закона "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" Общественная палата РФ запускает онлайн-опрос, который поможет собрать и проанализировать мнения россиян о вызвавшем большой резонанс законопроекте", - говорится на сайте.
Россияне смогут высказать свое мнение по наиболее значимым положениям проекта закона, предложить свой вариант формулировок и высказать в целом отношение к тексту законопроекта.
"Законопроект о семейно-бытовом насилии сейчас один из самых обсуждаемых в стране с большим количеством как сторонников, так и противников. Горячие дискуссии о нем ведутся и в стенах Общественной палаты. Важно услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину, поэтому мы запускаем свой опрос. В нем ничего лишнего, только выдержки из законопроекта и возможность выразить свое мнение", — цитирует сайт слова секретаря ОП РФ Лидии Михеевой.
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Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы на общественных слушаниях по законопроекту, которые планируется провести в начале следующего года.
"Это тема злободневная. Очень важно обсудить проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. Не об уголовном наказании или вмешательстве государства в семью, а о том, как не допустить, чтобы произошло что-то страшное. Здесь тонкая грань, которую необходимо соблюсти, чтобы найти вариант, устраивающий общество", — считает председатель комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, слова которой приводятся на сайте.
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