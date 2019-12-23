ОП запустит опрос по законопроекту о профилактике домашнего насилия

"Законопроект о семейно-бытовом насилии сейчас один из самых обсуждаемых в стране с большим количеством как сторонников, так и противников. Горячие дискуссии о нем ведутся и в стенах Общественной палаты. Важно услышать не только самые громкие голоса, но и дать возможность высказаться каждому россиянину, поэтому мы запускаем свой опрос. В нем ничего лишнего, только выдержки из законопроекта и возможность выразить свое мнение", — цитирует сайт слова секретаря ОП РФ Лидии Михеевой.