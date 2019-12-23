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СМИ: в Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах
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РИА Новости

СМИ: в Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах

13:52 23.12.2019 (обновлено: 14:51 23.12.2019)
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CC BY 2.0 / velkr0 / bagsПолиэтиленовые пакеты
Полиэтиленовые пакеты
CC BY 2.0 / velkr0 / bags
Полиэтиленовые пакеты. Архивное фото
БАНГКОК, 23 дек - РИА Новости. Более 70 сетевых магазинов Таиланда, включая гипермаркеты Central, The Mall, TESCO Lotus, Big C, с 1 января 2020 года прекратят выдачу покупателям пластиковых пакетов для упаковки купленных товаров, сообщает в понедельник интернет-портал Thaiger.
Перед магазинами, состоящими в Ассоциации розничной торговли Таиланда, стоит задача сократить использование пластика в торговле минимум на 30% в течение 2020 года, говорится в сообщении.
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Таким образом Ассоциация собирается внести свой вклад в общенациональную программу уменьшения количества пластикового мусора. Только гипермаркеты и местные магазины продуктов в Таиланде используют ежегодно до 13,5 миллиарда пластиковых пакетов. При этом основным "поставщиком" пластикового мусора остаются рынки и ярмарки, использующие ежегодно до 18 миллиардов пластиковых пакетов, сообщает портал.
Таиланд остается одним из мировых "лидеров" по загрязнению пластиком мирового океана, напоминает издание.
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Кампания против пластиковой упаковки началась в Таиланде в 2018 - 2019 годах. В 2019 году Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Таиланд, Малайзия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма, приняла ряд общих документов, объединяющих усилия отдельных стран в единую программу борьбы с пластиковым мусором.
В настоящее время часть магазинов Таиланда уже предлагают покупателям альтернативу пластику - бесплатные прочные бумажные пакеты или большие матерчатые сумки по цене 20 таиландских бат (70 центов).
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