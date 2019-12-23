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Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
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РИА Новости

Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

13:48 23.12.2019 (обновлено: 17:19 23.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся у неё данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17 в 2014 году, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе видеомоста, организованного в МИА "Россия сегодня".
"Я не видел пока заявлений министра иностранных дел Нидерландов. Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули", - сказал Чижов, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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"К сожалению, данная группа наши предложения проигнорировала. Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные", - добавил он.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
17 июля, 08:22
Со дня крушения рейса МH17 в Донбассе прошло пять лет
11045015
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MH17. РасследованиеДонбассНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну не позорьтесь уже. Кому это надо, сказали "Россия" виновата, ну что воздух сотрясать?
23 декабря, 13:49
AAngola_88-89
4200529
Нидергланды: Отстаньте от нас с вашими данными, нам что США скажет, то и данные!
23 декабря, 13:49
Von Stirliz
3031005
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