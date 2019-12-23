Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

"Я не видел пока заявлений министра иностранных дел Нидерландов. Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули", - сказал Чижов, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.