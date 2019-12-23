Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-23T14:37+0300
https://ria.ru/20191223/1562721833.html
Лавров: Россия будет делать все для восстановления суверенитета Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/55/1562725554_0:308:3094:2048_1036x0_80_0_0_d05d0f87f73553927dd5fc2076372ea6.jpg
РИА Новости

Лавров: Россия будет делать все для восстановления суверенитета Сирии

13:42 23.12.2019 (обновлено: 14:37 23.12.2019)
290
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия будет делать все возможное для содействия в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
"Мы будем делать все, чтобы в полной мере выполнить резолюцию Совета Безопасности 2254, которая предполагает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Во время подготовки сирийских военнослужащих и бойцов ополчения российскими военными инструкторами в провинции Хама
22 декабря, 23:41Война в Сирии
Сирийские ПВО отразили атаку на аэропорт Хамы, сообщили СМИ
Он добавил, что "путь к этому, исключительно в руках самих сирийцев, без какого-либо вмешательства извне".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Дамаск
Вчера, 03:22Война в Сирии
Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска
1000005
Обсудить 0
Война в СирииВалид МуаллемСергей ЛавровМИД РФМИД СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время встречи
Лавров прокомментировал начало работы конституционного комитета Сирии
Глава ПНС Ливии Файез Саррадж
В МИД не знают о планах визита главы ПНС Ливии в Россию
Дамаск
В МИД Китая назвали беспокойство США обстановкой в Сирии лицемерием
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: интересы Москвы и "Талибана" совпадают только в борьбе с ИГ*
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Песков не уточнил слова Путина о поставках танков в горячие точки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров не исключил возможность нового кризиса на Корейском полуострове
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
Лавров: предложения по нормализации отношений с США остаются в силе
Дамаск на рассвете
Дамаск подвергся ракетной атаке
Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетный обстрел Дамаска
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
Конфликт на Украине требует прямого диалога сторон, заявил Лавров
Президент России Владимир Путин в кабине машиниста едет по ж/д мосту через Керченский пролив. Стоп-кадр видео
﻿Путин в кабине машиниста проехал по ж/д мосту через Керченский пролив
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В Сирии прошло очередное российско-турецкое патрулирование границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
Лента новостейМолния