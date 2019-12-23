Лавров: Россия будет делать все для восстановления суверенитета Сирии

"Мы будем делать все, чтобы в полной мере выполнить резолюцию Совета Безопасности 2254, которая предполагает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Он добавил, что "путь к этому, исключительно в руках самих сирийцев, без какого-либо вмешательства извне".

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.