﻿Путин в кабине машиниста проехал по ж/д мосту через Керченский пролив

Президент России Владимир Путин в кабине машиниста едет по ж/д мосту через Керченский пролив. Стоп-кадр видео

КЕРЧЬ, 23 дек - РИА Новости. Поезд с президентом России Поезд с президентом России Владимиром Путиным отправился из Керчи в Тамань, где глава государства примет участие в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Перед началом церемонии российский лидер решил лично проехать по этому пути.

Путин в понедельник днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк". Там президента встречали министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, владелец компании СГМ-Мост Аркадий Ротенберг и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

Путин проследовал по перрону, зашёл в так называемый рельсовый автобус и прошёл в кабину машиниста, после чего поезд начал движение.

"Значительно мягче идет, чем автомобильный", - отметил президент в кабине машиниста, где с ним также находился Дитрих. Также Путин поинтересовался у министра, в июне ли пойдут грузовые поезда. На это он получил положительный ответ. Российский лидер уточнил, готов ли сам путь к грузовым перевозкам. Ему ответили, что один путь полностью готов, второй путь нужно еще дотянуть, а также довести до конца вопрос с автоматикой. "Автоматика?" - уточнил президент, на что получил положительный ответ.

Путин также поинтересовался, сколько будет стоить электрификация нескольких участков для движения поездов. Дитрих ответил, что это обойдется в 38,8, но не уточнил, чего.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. Тогда за рулем "Камаза" глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.