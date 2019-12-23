В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в российском модуле "Заря" на Пожарная сигнализация сработала в российском модуле "Заря" на Международной космической станции , экипаж посчитал ее ложной, сообщил российский космонавт Александр Скворцов, трансляция переговоров между экипажем станции и наземными специалистами ведется НАСА.

Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" - первый модуль МКС, изготовлен Россией за американские деньги, но входит в состав российского сегмента МКС.

"Сработал датчик дыма в ФГБ. Думаем, что ложное (срабатывание)", - доложил Скворцов специалисту подмосковного Центра управления полётами.

Он пояснил, что рядом с датчиком работал Олег Скрипочка, так что к его срабатыванию могла привести поднявшаяся пыль.

Тем не менее, ЦУП попросил космонавтов на всякий случай взять пробы воздуха анализатором на содержание продуктов горения. Позже Скрипочка сообщил, что показания прибора нулевые.