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РИА Наука
2019-12-23T13:35+0300
https://ria.ru/20191223/1562721223.html
В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация
https://cdn24.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_68:304:1954:1365_1036x0_80_0_0_477453f3e6dfedbcab5aca82f8c2dd74.jpg
РИА Новости

В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация

13:34 23.12.2019 (обновлено: 13:35 23.12.2019)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в российском модуле "Заря" на Международной космической станции, экипаж посчитал ее ложной, сообщил российский космонавт Александр Скворцов, трансляция переговоров между экипажем станции и наземными специалистами ведется НАСА.
Функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" - первый модуль МКС, изготовлен Россией за американские деньги, но входит в состав российского сегмента МКС.
"Сработал датчик дыма в ФГБ. Думаем, что ложное (срабатывание)", - доложил Скворцов специалисту подмосковного Центра управления полётами.
Он пояснил, что рядом с датчиком работал Олег Скрипочка, так что к его срабатыванию могла привести поднявшаяся пыль.
Тем не менее, ЦУП попросил космонавтов на всякий случай взять пробы воздуха анализатором на содержание продуктов горения. Позже Скрипочка сообщил, что показания прибора нулевые.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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