Патриарх: от семейного насилия удержат совесть и любовь, а не закон

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников приходить в семьи, где есть насилие, отметив, что от домашних ссор удерживают, прежде всего, совесть и любовь, а не законодательство.

Предстоятель Русской православной церкви в воскресенье совершил чин великого освящения и Божественную литургию в храме праведного воина Феодора Ушакова в столичном районе Южное Бутово. Храм построен, в том числе, в память о воинах и сотрудниках ФСБ, погибших при исполнении долга. После богослужения патриарх прокомментировал ведущуюся в стране дискуссию в связи с рассмотрением законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

"Кто-то выступает в поддержку законопроектов в той форме, в которой они опубликованы, кто-то требует внести в них изменения. Я внимательно ознакомился с аргументами и тех, и других, и вот какая мысль меня посетила. Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, - было бы в наших семьях насилие? Да никогда!" - сказал патриарх в ходе воскресной проповеди.

Он отметил, что никаким законом невозможно остановить преступника.

"У нас этих законов - тьма тьмущая, а преступники заполняют тюрьмы, хотя едва ли не каждый из них знает закон лучше, чем любой добропорядочный гражданин. Закон не удерживает человека от совершения преступлений, это доказано. А что удерживает? Человека может остановить совесть, любовь к жене, детям. Но эти факторы определяются не законодательством, о котором люди мало что знают, а нравственным состоянием", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Именно поэтому, добавил он, "на передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть Церковь, которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон". Патриарх процитировал отрывок из послания апостола Павла к Римлянам о том, что "люди естеством законное творят", то есть, - "без всяких законов, но по совести, по идеалам, сложившимся в их сознании".

"Вот на что должна быть направлена подлинная профилактика семейного насилия. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми! Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы. Ваше присутствие может радикально изменить отношения между мужем и женой, детьми и родителями, ведь мы еще не исчерпали до конца тот великий потенциал, который Бог нам дает действием своей благодати", - заявил патриарх.

По его словам, "не вторгаясь в государственные дела", необходимо "сказать, что является самым важным в деле преодоления семейного и всякого другого насилия, всякой человеческой неправды". "Пусть Господь помогает укреплять веру в нашем народе, чтобы становилось немыслимым не только семейное, но и всякое иное насилие над человеком", - заключил первоиерарх Русской церкви.

Слышали новость? РПЦ против принятия закона о домашнем насилии