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Религия и мировоззрение
2019-12-23T17:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562720951.html
Патриарх: от семейного насилия удержат совесть и любовь, а не закон
https://cdn25.img.ria.ru/images/156038/89/1560388946_0:192:2919:1834_1036x0_80_0_0_394d74ebacb278fb1b94af1d79092a15.jpg
РИА Новости

Патриарх: от семейного насилия удержат совесть и любовь, а не закон

13:31 23.12.2019 (обновлено: 17:54 23.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес во время встречи в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес во время встречи в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников приходить в семьи, где есть насилие, отметив, что от домашних ссор удерживают, прежде всего, совесть и любовь, а не законодательство.
Предстоятель Русской православной церкви в воскресенье совершил чин великого освящения и Божественную литургию в храме праведного воина Феодора Ушакова в столичном районе Южное Бутово. Храм построен, в том числе, в память о воинах и сотрудниках ФСБ, погибших при исполнении долга. После богослужения патриарх прокомментировал ведущуюся в стране дискуссию в связи с рассмотрением законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.
"Кто-то выступает в поддержку законопроектов в той форме, в которой они опубликованы, кто-то требует внести в них изменения. Я внимательно ознакомился с аргументами и тех, и других, и вот какая мысль меня посетила. Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, - было бы в наших семьях насилие? Да никогда!" - сказал патриарх в ходе воскресной проповеди.
Он отметил, что никаким законом невозможно остановить преступника.
"У нас этих законов - тьма тьмущая, а преступники заполняют тюрьмы, хотя едва ли не каждый из них знает закон лучше, чем любой добропорядочный гражданин. Закон не удерживает человека от совершения преступлений, это доказано. А что удерживает? Человека может остановить совесть, любовь к жене, детям. Но эти факторы определяются не законодательством, о котором люди мало что знают, а нравственным состоянием", - подчеркнул предстоятель РПЦ.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
19 декабря, 22:07Религия и мировоззрение
РПЦ: нужно продолжить дискуссию о проблеме семейного насилия
Именно поэтому, добавил он, "на передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть Церковь, которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон". Патриарх процитировал отрывок из послания апостола Павла к Римлянам о том, что "люди естеством законное творят", то есть, - "без всяких законов, но по совести, по идеалам, сложившимся в их сознании".
"Вот на что должна быть направлена подлинная профилактика семейного насилия. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми! Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы. Ваше присутствие может радикально изменить отношения между мужем и женой, детьми и родителями, ведь мы еще не исчерпали до конца тот великий потенциал, который Бог нам дает действием своей благодати", - заявил патриарх.
По его словам, "не вторгаясь в государственные дела", необходимо "сказать, что является самым важным в деле преодоления семейного и всякого другого насилия, всякой человеческой неправды". "Пусть Господь помогает укреплять веру в нашем народе, чтобы становилось немыслимым не только семейное, но и всякое иное насилие над человеком", - заключил первоиерарх Русской церкви.
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4 декабря, 18:04
Ранее патриарх Кирилл назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФСБ РФМоскварелигия
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