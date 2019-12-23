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Культура
2019-12-23T18:27+0300
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Брат Кэрри Фишер опубликовал пророческое письмо актрисы о смерти
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РИА Новости

Брат Кэрри Фишер опубликовал пророческое письмо актрисы о смерти

18:21 23.12.2019 (обновлено: 18:27 23.12.2019)
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© Lucasfilm Ltd., 2019Кэрри Фишер в фильме "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"
Кэрри Фишер в фильме Звёздные войны: Скайуокер. Восход
© Lucasfilm Ltd., 2019
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский режиссер Тодд Фишер рассказал, что несколько дней назад обнаружил в столе матери письмо своей сестры актрисы Кэрри Фишер, в котором она писала о смерти, сообщает Page Six.
Брат исполнительницы роли принцессы Леи в саги о "Звездных войнах" сообщил, что их мама певица Дебби Рейнольдс хранила памятные бумаги в одном месте, но только сейчас он наткнулся на рукописный рассказ Кэрри, в котором она размышляла о смерти.

"Я мертва. А как ваши дела? Скоро увидимся. Я позвоню и скажу, на что это похоже, но здесь нет приема. Новая сцена, новая перестройка, новое местоположение — небесное. Я наконец получила ту роль, которую репетировала всю жизнь", — написала Кэрри Фишер.

Рассказ актрисы стал в какой-то степени пророческим.
В декабре 2016 года Кэрри Фишер летела в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать Рождество с семьей. По дороге у нее случился сердечный приступ, после которого она скончалась через несколько дней.
Дебби Рейнольдс не смогла пережить внезапную смерть дочери и умерла на следующий день после нее.
Американская актриса Кэрри Фишер. Архивное фото
28 июля 2018, 02:31Культура
Умершая в 2016 году Кэрри Фишер появится в новых "Звездных войнах"
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КультураКэрри ФишерНовости культурыШоу-бизнесДебби РейнольдсЛос-Анджелес
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