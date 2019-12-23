Брат Кэрри Фишер опубликовал пророческое письмо актрисы о смерти

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский режиссер Тодд Фишер рассказал, что несколько дней назад обнаружил в столе матери письмо своей сестры актрисы Кэрри Фишер, в котором она писала о смерти, сообщает Page Six.
Брат исполнительницы роли принцессы Леи в саги о "Звездных войнах" сообщил, что их мама певица Дебби Рейнольдс хранила памятные бумаги в одном месте, но только сейчас он наткнулся на рукописный рассказ Кэрри, в котором она размышляла о смерти.
"Я мертва. А как ваши дела? Скоро увидимся. Я позвоню и скажу, на что это похоже, но здесь нет приема. Новая сцена, новая перестройка, новое местоположение — небесное. Я наконец получила ту роль, которую репетировала всю жизнь", — написала Кэрри Фишер.
Рассказ актрисы стал в какой-то степени пророческим.
В декабре 2016 года Кэрри Фишер летела в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать Рождество с семьей. По дороге у нее случился сердечный приступ, после которого она скончалась через несколько дней.
Дебби Рейнольдс не смогла пережить внезапную смерть дочери и умерла на следующий день после нее.
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