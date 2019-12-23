Брат Кэрри Фишер опубликовал пророческое письмо актрисы о смерти

"Я мертва. А как ваши дела? Скоро увидимся. Я позвоню и скажу, на что это похоже, но здесь нет приема. Новая сцена, новая перестройка, новое местоположение — небесное. Я наконец получила ту роль, которую репетировала всю жизнь", — написала Кэрри Фишер.