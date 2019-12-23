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Экс-главу фракции ЕР в гордуме Переславля обвинили в убийстве
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РИА Новости

Экс-главу фракции ЕР в гордуме Переславля обвинили в убийстве

13:13 23.12.2019
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© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтактеВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в убийстве бывшему главе фракции "Единой России" Переславль-Залесской городской думы Владимиру Корнилову, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СУСК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.
Как сообщалось ранее, следствие считает, что Корнилов 14 декабря избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Политик был задержан 17 декабря, впоследствии его лишили депутатского мандата и исключили из ЕР.
"Корнилову предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ", - сказала Гузовская.
Согласно УК РФ, санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Владимир Корнилов
17 декабря, 16:44
Коллега рассказал о депутате, задержанном за убийство в Переславле
1044031
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Уголовное дело экс-главы фракции "Единой России" в ПереславлеВладимир КорниловРоссияПереславль-ЗалесскийЯрославльПроисшествия
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