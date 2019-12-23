Экс-главу фракции ЕР в гордуме Переславля обвинили в убийстве

Как сообщалось ранее, следствие считает, что Корнилов 14 декабря избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Политик был задержан 17 декабря, впоследствии его лишили депутатского мандата и исключили из ЕР.