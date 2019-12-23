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Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая
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РИА Новости

Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая

13:10 23.12.2019
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© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 23дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР назвал выдумкой и желанием журналиста "пропиарить себя" материал о том, что в шанхайской тюрьме используют подневольный труд иностранных заключенных.
Ранее издание Sunday Times сообщило, что шестилетняя девочка из Лондона обнаружила на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное, предположительно, иностранными заключенными в шанхайской тюрьме Цинпу, которые вынуждены работать против своей воли. Авторы послания просили связаться с бывшим журналистом Питером Хамфри, который ранее провел два года в этой тюрьме. Отец шестилетней Флоренс связался с Хамфри, а тот, в свою очередь, предал историю огласке.
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"Я видел эти сообщения в британских СМИ. Это все фарс, придуманный самим господином Хамфри. Господин Хамфри не выносит одиночества, время от времени ему нужно выскакивать и делать самопиар, он смертельно боится того, что люди о нем забудут. Придуманный им на этот раз фарс действительно немного уже устарел. Если он хочет привлечь внимание, я ему рекомендую в следующий раз показать хотя бы новый фокус", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Хамфри был приговорен в Китае к двум годам лишения свободы за незаконный сбор информации о гражданах КНР. В июне 2016 года после освобождения он был выслан из страны.
Гэн Шуан подчеркнул, что может "ответственно заявить, что в тюрьме Цинпу не существует никакого использования труда иностранных заключенных".
Ранее крупнейшая британская торговая сеть Tesco после сообщений о якобы найденном послании заключенных приостановила производство на предприятии в Китае, где производились открытки. В Tesco отметили, что до окончания расследования открытки изъяты из продажи.
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