Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая

"Я видел эти сообщения в британских СМИ. Это все фарс, придуманный самим господином Хамфри. Господин Хамфри не выносит одиночества, время от времени ему нужно выскакивать и делать самопиар, он смертельно боится того, что люди о нем забудут. Придуманный им на этот раз фарс действительно немного уже устарел. Если он хочет привлечь внимание, я ему рекомендую в следующий раз показать хотя бы новый фокус", - заявил на брифинге Гэн Шуан.