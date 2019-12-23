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Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост
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РИА Новости

Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост

13:10 23.12.2019 (обновлено: 23:58 23.12.2019)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео о строительстве сооружения и запуске автодорожного и железнодорожного движения в Крым.
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Кот проинспектировал Крымский мост
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Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста
Видео продолжительностью более двух с половиной минут содержит кадры от самого начала строительства в 2015 году до полностью готового объекта в конце 2019 года. На видео есть ускоренные кадры установки арок моста на опоры, монтажа пролетов, работы строителей на подходах к сооружению. В начале ролика опубликованы эффектные ночные кадры с архитектурной подсветкой арок моста. Завершается ролик инфографикой с указанием поездов "Таврия", который первые проедут через Керченский пролив.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
15232126
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Крымский мостКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
И что народу от этого дорогостоящего моста-это как купить золотую ложку, а кушать ею нечего! Более того -сколько россиян могут себе позволить поехать отдыхать в Крым, да и вообще куда-нибудь кроме дачи-если она конечно есть. Поедут московские пенсионеры-у них пенсия не ниже 19,5т.р.-т.е. не сколько заработал-а так Собянин всем назначил!
23 декабря, 13:35
dd.rwk
15100056
Просто классссс! Налаживать мосты-хорошо, а строить и потом иметь - это отлично РОССИЯ!!!!
23 декабря, 13:17
Руслан Мурадов
5522107
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