Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео о строительстве сооружения и запуске автодорожного и железнодорожного движения в Крым.
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Видео продолжительностью более двух с половиной минут содержит кадры от самого начала строительства в 2015 году до полностью готового объекта в конце 2019 года. На видео есть ускоренные кадры установки арок моста на опоры, монтажа пролетов, работы строителей на подходах к сооружению. В начале ролика опубликованы эффектные ночные кадры с архитектурной подсветкой арок моста. Завершается ролик инфографикой с указанием поездов "Таврия", который первые проедут через Керченский пролив.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.