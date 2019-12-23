Четыре года за 150 секунд: видео о том, как строили Крымский мост

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор в свою очередь выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Видео продолжительностью более двух с половиной минут содержит кадры от самого начала строительства в 2015 году до полностью готового объекта в конце 2019 года. На видео есть ускоренные кадры установки арок моста на опоры, монтажа пролетов, работы строителей на подходах к сооружению. В начале ролика опубликованы эффектные ночные кадры с архитектурной подсветкой арок моста. Завершается ролик инфографикой с указанием поездов "Таврия", который первые проедут через Керченский пролив.