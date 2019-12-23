В Балахне вывесили плакат со Сталиным и подписью "I'll be back"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Плакат площадью более 350 квадратных метров с изображением Сталина разместили на стене предприятия в городе Балахне Плакат площадью более 350 квадратных метров с изображением Сталина разместили на стене предприятия в городе Балахне Нижегородской области ко дню рождения вождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

Снимки огромного плаката с изображением Иосифа Сталина, размещенного на одном из промышленных зданий в поселке Гидроторф в Балахне 21 декабря, были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" с подписью "Реал-Инвест" с размахом празднует 140-летие Сталина". Сталин изображен в образе Терминатора в темных очках. Внизу плаката – знаменитая цитата киногероя "I'll be back" ("Я вернусь" – ред.).

"Плакат размерами 27 на 13 метров (площадью 351 квадратный метр) был размещен на задании производственного комплекса "Реал-инвест" к юбилею Сталина", - рассказали в приемной предприятия, занимающегося производством газгольдеров (емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов).

Как рассказал агентству генеральный директор группы компаний "Реал-Инвест" Лев Тарабарин, плакат был изготовлен на его личные средства. "Плакат стоит 560 тысяч рублей, но нам за нашу креативность еще и скидку сделали", - сказал он.

По словам гендиректора, он не является членом КПРФ, но с большим уважением относится к Советскому Союзу и на каждом производстве своей промплощалки использует символику СССР.

В администрации Балахнинского района агентству заявили, что будут рассматривать законность размещения баннера. Собеседник агентства подчеркнул, что плакат размещен на территории частного предприятия.

Как добавили в пресс-службе районной администрации, огромный плакат видно с улицы поселка. "Многие местные жители высказывают недовольство размещенным плакатом, особенно надписью про "возвращение". Люди оставляют комментарии под фотографиями в соцсетях. "Неужели вы хотите возвращения репрессий", - пишут они", - рассказали в пресс-службе районной администрации.