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В Балахне вывесили плакат со Сталиным и подписью "I'll be back"
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РИА Новости

В Балахне вывесили плакат со Сталиным и подписью "I'll be back"

13:06 23.12.2019
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© РИА Новостисталин
сталин
© РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Плакат площадью более 350 квадратных метров с изображением Сталина разместили на стене предприятия в городе Балахне Нижегородской области ко дню рождения вождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
Снимки огромного плаката с изображением Иосифа Сталина, размещенного на одном из промышленных зданий в поселке Гидроторф в Балахне 21 декабря, были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте" с подписью "Реал-Инвест" с размахом празднует 140-летие Сталина". Сталин изображен в образе Терминатора в темных очках. Внизу плаката – знаменитая цитата киногероя "I'll be back" ("Я вернусь" – ред.).
"Плакат размерами 27 на 13 метров (площадью 351 квадратный метр) был размещен на задании производственного комплекса "Реал-инвест" к юбилею Сталина", - рассказали в приемной предприятия, занимающегося производством газгольдеров (емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов).
Как рассказал агентству генеральный директор группы компаний "Реал-Инвест" Лев Тарабарин, плакат был изготовлен на его личные средства. "Плакат стоит 560 тысяч рублей, но нам за нашу креативность еще и скидку сделали", - сказал он.
По словам гендиректора, он не является членом КПРФ, но с большим уважением относится к Советскому Союзу и на каждом производстве своей промплощалки использует символику СССР.
В администрации Балахнинского района агентству заявили, что будут рассматривать законность размещения баннера. Собеседник агентства подчеркнул, что плакат размещен на территории частного предприятия.
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Как добавили в пресс-службе районной администрации, огромный плакат видно с улицы поселка. "Многие местные жители высказывают недовольство размещенным плакатом, особенно надписью про "возвращение". Люди оставляют комментарии под фотографиями в соцсетях. "Неужели вы хотите возвращения репрессий", - пишут они", - рассказали в пресс-службе районной администрации.
В свою очередь гендиректор предприятия, где размещен плакат, заявил агентству, что промышленная площадка - это его территория, огороженная забором, и он не намерен ничего убирать.
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