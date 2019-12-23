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Лавров: Россия остается в тесном контакте с властями Греции по Виннику
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РИА Новости

Лавров: Россия остается в тесном контакте с властями Греции по Виннику

12:57 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал решение Греции по выдаче россиянина Александра Винника США лукавым, аргументы Москвы не были учтены.
"По нашим данным, греческая Фемида приняла достаточно лукавое решение, поскольку было три запроса:: французский, американский и российский. Они, вопреки тому, о чем мы здесь говорили с министром иностранных дел, который обещал ещё раз внимательно посмотреть на наши аргументы, в том числе, аргументы, которые были обновлены с учётом изменений, внесённых в греческое законодательство, ничего нам не сообщили и приняли решение, которое гласит, что суд рекомендовал экстрадицию, и минюст с этим согласился, во Францию, США и Россию", - сказал Лавров журналистам.
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"Мы считаем это абсолютно неприемлемым подходом наших греческих коллег, коллег, которые обещали вникнуть, хочу подчеркнуть, в предоставленные нами дополнительные факты. Мы в тесном контакте с ними и настаиваем на том, чтобы были проведены дополнительные действия по рассмотрению нашей заявки", - отметил он.
Глава МИД РФ добавил, что посольство России в Греции работает над этим вопросом.
Ранее сообщалось, что Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в Греции в июле 2017 по запросу США.
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