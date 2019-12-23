Лавров: Россия остается в тесном контакте с властями Греции по Виннику

"По нашим данным, греческая Фемида приняла достаточно лукавое решение, поскольку было три запроса:: французский, американский и российский. Они, вопреки тому, о чем мы здесь говорили с министром иностранных дел, который обещал ещё раз внимательно посмотреть на наши аргументы, в том числе, аргументы, которые были обновлены с учётом изменений, внесённых в греческое законодательство, ничего нам не сообщили и приняли решение, которое гласит, что суд рекомендовал экстрадицию, и минюст с этим согласился, во Францию, США и Россию", - сказал Лавров журналистам.