Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T12:54+0300
https://ria.ru/20191223/1562719065.html
Иран заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг СВПД
https://cdn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1036x0_80_0_0_7c6c2cf092338f7c43f7d712050849b7.jpg
РИА Новости

Иран заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг СВПД

12:54 23.12.2019
862
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 дек - РИА Новости. Иран готов к любым сценариям развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в случае задействования европейскими странами механизма, который может привести к восстановлению санкций против Тегерана, заявил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.
По его словам, Иран по-прежнему заинтересован в сохранении ядерной сделки и позиция в этом вопросе не изменилась. "Мы призываем стороны сделки выполнять свои обязательства в полной мере", - сказал Рабии, напомнив, что Иран может вернуться к реализации своих обязанностей, от которых он ранее отказался.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
22 декабря, 15:10
Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
Говоря об "угрозах" со стороны европейских стран задействовать механизм решения споров в ядерной сделке, который может привести к восстановлению санкций против Ирана, он заявил: "Мы готовы к любому сценарию".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.
Президент Ирана Хасан Роухани
20 декабря, 13:31
Роухани осудил США за выход из ядерной сделки
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
18 декабря, 10:52
Иран объявил об испытании центрифуг вне рамок ядерной сделки
530100
Обсудить 0
Али РабииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций
Президент США Дональд Трамп
Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
Дамаск
В МИД Китая назвали беспокойство США обстановкой в Сирии лицемерием
Истребитель ВВС Израиля
Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко
Санкции США не остановят "Северный поток-2", заявил глава AmCham
Флаги США и Китая
Китай выразил протест США из-за пункта о Гонконге в оборонном бюджете
Дамаск на рассвете
Дамаск подвергся ракетной атаке
Дамаск
МИД прокомментировал голосование в Совбезе ООН по помощи Сирии
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Власти ФРГ одобрили прокладку "Северного потока — 2" в зимние месяцы
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Песков не уточнил слова Путина о поставках танков в горячие точки
Женщина после голосования на одном из избирательных участков Кабула
Эксперт назвал возможный сценарий развития событий в Афганистане
Зона таможенного контроля
Китаец пытался провезти в Россию 79 килограммов волос
Джамаль Хашукджи
В МИД Турции прокомментировали приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
Лента новостейМолния