Власти ФРГ одобрили прокладку "Северного потока — 2" в зимние месяцы

БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило заявку компании Nord Stream 2 на прокладку трубопровода "Северный поток — 2" в зимние месяцы, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии одобрило прокладку трубопровода для завершения "Северного потока — 2" на отрезке в 16,5 километров в зимние месяцы", - говорится в документе.
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В ведомстве уточнили, что заявка была направлена компанией Nord Stream 2 еще 23 сентября.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"