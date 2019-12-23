Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.
"Наша доля составляет 20% <...>, американская — 13%", — сказал он в интервью телеканалу РБК.
При этом глава Минэнерго отметил, что еще два-три года назад Москва практически не поставляла СПГ.
"За счет ввода новых проектов у нас почти 12-13 миллионов тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с четырех-пяти миллионов тонн до девяти", — продолжил он.
В воскресенье Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", "мешающего" продвигать американский СПГ на европейском рынке.
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