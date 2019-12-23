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2019-12-23T13:25+0300
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Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США
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РИА Новости

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

12:52 23.12.2019 (обновлено: 13:25 23.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак.

"Наша доля составляет 20% <...>, американская — 13%", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом глава Минэнерго отметил, что еще два-три года назад Москва практически не поставляла СПГ.
"За счет ввода новых проектов у нас почти 12-13 миллионов тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с четырех-пяти миллионов тонн до девяти", — продолжил он.
В воскресенье Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", "мешающего" продвигать американский СПГ на европейском рынке.
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Россия продает больше газа, нефти-в результате богатеет кучка бизнесменов и правителей-а народ живет все хуже и хуже. Америка процветает , а Россия загибается. Одна пропаганда в российских СМИ.
23 декабря, 13:28
dd.rwk
1034116044
Себе бы чего оставили на дожитие, а то, как обычно, последнюю рубашку снимем, да отдадим, чтобы картинка процветающего капитализма не поблёкла.
23 декабря, 13:03
vvab6
60311120
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