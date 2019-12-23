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Путин прибыл в Анапу
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РИА Новости

Путин прибыл в Анапу

12:48 23.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АНАПА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Анапу, откуда отправится в Керчь - из этого города на поезде он приедет в Тамань для участия в церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.
Таким образом, он лично проверит новое полотно перед запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением. Тогда за рулем "Камаза" глава государства возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
Вчера, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Крымский мостКерчьВладимир ПутинАнапаКраснодарский крайОбщество
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