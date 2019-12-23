Китаец пытался провезти в Россию 79 килограммов волос

ЧИТА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники таможни изъяли 79 килограммов человеческих волос у жителя Китая, когда тот пытался проехать в Забайкальский край через международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) в Забайкальске, сообщили журналистам в пресс-службе Читинской таможни.
"Семьдесят девять килограммов незадекларированных человеческих волос обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном контроле у гражданина КНР, въезжавшего в Россию", - говорится в сообщении.
Волосы лежали в четырех сумках, при этом у туриста не было декларации. Как он сам заявил при задержании, перевезти груз его попросил знакомый из Китая. Читинская таможня возбудила административное дело о незадекларированном товаре.