Китаец пытался провезти в Россию 79 килограммов волос

"Семьдесят девять килограммов незадекларированных человеческих волос обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск при таможенном контроле у гражданина КНР, въезжавшего в Россию", - говорится в сообщении.

Волосы лежали в четырех сумках, при этом у туриста не было декларации. Как он сам заявил при задержании, перевезти груз его попросил знакомый из Китая. Читинская таможня возбудила административное дело о незадекларированном товаре.