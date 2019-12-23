Эд Ширан опубликовал клип, в котором снялся вместе с женой

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан опубликовал на YouTube клип на песню "Put it all on me", в котором снялся вместе с женой Черри Сиборн

В романтическом видео Ширан и его супруга, как и множество других пар, обнимаются и целуются. В песне звучат такие слова: "когда моя девушка рядом, моя душа отдыхает".

За сутки ролик набрал более двух миллионов просмотров и более 200 тысяч лайков.

Трек вошел в студийный альбом No.6 Collaborations Project (релиз состоялся в июле этого года. — Прим.ред.). Автор хита "Shape of you" создал сборник совместно со многими знаменитостями, в том числе с Джастином Бибером, Stromzy, Трэвисом Скоттом и другими.