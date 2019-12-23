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Культура
2019-12-23T23:37+0300
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Эд Ширан опубликовал клип, в котором снялся вместе с женой
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РИА Новости

Эд Ширан опубликовал клип, в котором снялся вместе с женой

23:37 23.12.2019
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан опубликовал на YouTube клип на песню "Put it all on me", в котором снялся вместе с женой Черри Сиборн
В романтическом видео Ширан и его супруга, как и множество других пар, обнимаются и целуются. В песне звучат такие слова: "когда моя девушка рядом, моя душа отдыхает".
За сутки ролик набрал более двух миллионов просмотров и более 200 тысяч лайков.
Трек вошел в студийный альбом No.6 Collaborations Project (релиз состоялся в июле этого года. — Прим.ред.). Автор хита "Shape of you" создал сборник совместно со многими знаменитостями, в том числе с Джастином Бибером, Stromzy, Трэвисом Скоттом и другими.
Так, "Put it all on me" Ширан записал с британской певицей Эллой Май.
Эд Ширан
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КультураМузыкаНовости культурыЭд ШиранДжастин БиберYouTube
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