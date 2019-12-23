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В Кремле прокомментировали вопрос замены компании Allseas
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали вопрос замены компании Allseas

12:29 23.12.2019 (обновлено: 12:30 23.12.2019)
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация с возможной заменой швейцарской компании Allseas на строительстве газопровода "Северный поток — 2" анализируется, цель - завершение проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
"Ситуация анализируется, причем основной целью этого анализа является завершение строительства этого трубопровода", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли варианты замены компании Allseas и ее кораблей.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Министерство финансов СШАДмитрий ПесковСШАЭкономика
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