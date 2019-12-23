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В Челябинской области 16 детей детсада пожаловались на боли в животе
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РИА Новости

В Челябинской области 16 детей детсада пожаловались на боли в животе

12:28 23.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Детский сад. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Шестнадцать детей и два сотрудника детского сада №34 города Копейск Челябинской области, по данным на 23 декабря, обратились за помощью к медикам, у всех жалобы на боль в животе и температуру, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
Как ранее сообщала администрация Копейска, в детсаду №34 зафиксирована вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита, было госпитализировано пять детей из разных групп и один взрослый – воспитатель (мама одного из заболевших детей). По данным на понедельник, количество заболевших увеличилось до девяти человек, один ребенок госпитализирован в Челябинске. Детский сад закрыт, там находятся медики, все сотрудники учреждения сдают анализы, результаты которых будут готовы 24 декабря, уточняла администрация.
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"Управление Роспотребнадзора по Челябинской области с 22 декабря проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по регистрации заболеваний острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди детей детского сада №34 Копейского городского округа. По состоянию на 23 декабря, за медицинской помощью с жалобами на жидкий стул, температуру, боли в животе, головную боль обратились 16 детей и два сотрудника детского сада", - говорится в сообщении.
Специалистами управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс противоэпидемических мероприятий, уточняют в ведомстве. В настоящее время, поясняется в сообщении, детский сад закрыт, 22 декабря была проведена генеральная уборка, также организована заключительная дезинфекция помещений.
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Для установления источника инфекции проводятся лабораторные исследования материала от больных, сотрудников детского сада, проб готовой продукции, смывов, воды, дезинфицирующих средств, ведется наблюдение за лицами, контактировавшими с заболевшими, поясняется в сообщении.
Ситуация остается на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по области, добавляют в ведомстве.
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РоспотребнадзорЧелябинская областьПроисшествия
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