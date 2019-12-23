В Челябинской области 16 детей детсада пожаловались на боли в животе

Как ранее сообщала администрация Копейска, в детсаду №34 зафиксирована вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита, было госпитализировано пять детей из разных групп и один взрослый – воспитатель (мама одного из заболевших детей). По данным на понедельник, количество заболевших увеличилось до девяти человек, один ребенок госпитализирован в Челябинске. Детский сад закрыт, там находятся медики, все сотрудники учреждения сдают анализы, результаты которых будут готовы 24 декабря, уточняла администрация.