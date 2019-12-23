Режиссер фильма "Скайуокер. Восход" неожиданно ответил на критику

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Джей Джей Абрамс всех удивил своей реакцией на негативные отклики на девятый эпизод "Звездных войн", заявив: "Они правы", - . Джей Джей Абрамс всех удивил своей реакцией на негативные отклики на девятый эпизод "Звездных войн", заявив: "Они правы", - сообщает Independent.

Вместо того, чтобы проигнорировать реакцию зрителей, Абрамс ответил пользователям, оставившим критически отзывы, в интервью изданию Vanity Fair: "Я бы сказал, что они правы, но и те люди, которым фильм очень понравился, тоже правы".

"Мы с самого начала знали, что любое решение, которое мы примем: по раскадровке, по музыке, по сюжету, кому-то понравится, а кому-то нет. И те, и другие правы", - добавил режиссер.

Мнения критиков и зрителей по поводу картины, которая вышла в России 19 декабря, разделились: одним понравился приключенческий дух, другие отметили, что сюжет фильма рассчитан на фанатов и содержал слишком много отсылок к прежним эпизодам.