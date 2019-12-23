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Культура
2019-12-23T13:18+0300
https://ria.ru/20191223/1562717609.html
Режиссер фильма "Скайуокер. Восход" неожиданно ответил на критику
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РИА Новости

Режиссер фильма "Скайуокер. Восход" неожиданно ответил на критику

13:18 23.12.2019
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© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
© Фото : WDSSPR
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Джей Джей Абрамс всех удивил своей реакцией на негативные отклики на девятый эпизод "Звездных войн", заявив: "Они правы", - сообщает Independent.
Вместо того, чтобы проигнорировать реакцию зрителей, Абрамс ответил пользователям, оставившим критически отзывы, в интервью изданию Vanity Fair: "Я бы сказал, что они правы, но и те люди, которым фильм очень понравился, тоже правы".
"Мы с самого начала знали, что любое решение, которое мы примем: по раскадровке, по музыке, по сюжету, кому-то понравится, а кому-то нет. И те, и другие правы", - добавил режиссер.
Мнения критиков и зрителей по поводу картины, которая вышла в России 19 декабря, разделились: одним понравился приключенческий дух, другие отметили, что сюжет фильма рассчитан на фанатов и содержал слишком много отсылок к прежним эпизодам.
В результате он получил всего 57% на сайте Rotten Tomatoes – один из самых низких рейтингов для фильмов франшизы.
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
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