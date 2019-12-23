В квартире в Уфе нашли убитыми пожилых супругов и их сына

УФА, 23 дек - РИА Новости. Пожилую супружескую пару и их взрослого сына нашли убитыми в квартире в Уфе, сообщает в понедельник башкирское управление СК РФ.
Тела обнаружили еще в минувшую пятницу, однако рассказать о случившемся в Следственном комитете сочли необходимым только сегодня.
"В своей квартире в Уфе обнаружены тела 68-летнего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына с признаками насильственных смертей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", - говорится в релизе.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи рассматривают версию, что сын убил своих родителей и затем покончил с собой. Однако это не единственная версия.
Прояснить ситуацию призваны экспертизы и допросы очевидцев.
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