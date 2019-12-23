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Назначен новый начальник военного технополиса "Эра"
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РИА Новости

Назначен новый начальник военного технополиса "Эра"

12:19 23.12.2019 (обновлено: 15:52 23.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФВладимир Ивановский
Владимир Ивановский
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский назначен начальником инновационного технополиса "Эра", сообщили РИА Новости в Минобороны.
"В настоящее время руководителем "Эра" является Владимир Ивановский", - сообщили в военном ведомстве.
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На официальном сайте Минобороны 52-летний Ивановский по-прежнему числится начальником главного управления военной полиции.
До этого технопарк возглавлял полковник Федор Дедус, который, как еще в мае сообщал РБК, перешел на работу в администрацию президента.
Ивановский стал начальником Главного управления военной полиции Минобороны в августе 2016 года, ранее возглавлял Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева. Доктор технических наук, профессор.
Военный инновационный технополис "Эра" Минобороны создан указом президента в 2018 году. Его основная цель - создание инновационной инфраструктуры и формирование эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны.
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