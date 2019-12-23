Песков: все меры для ликвидации стрельбы на Лубянке были приняты

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все меры для ликвидации ситуации на Лубянке, где в четверг вечером житель Подмосковья открыл стрельбу, были приняты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Все меры для ликвидации ситуации на Лубянке, где в четверг вечером житель Подмосковья открыл стрельбу, были приняты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В четверг вечером неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

"Были предприняты все меры для ликвидации этой ситуации, другого здесь сказать невозможно", - рассказал Песков.

В ходе беседы с журналистами у Пескова спросили, было ли доложено Путину о том, что, по сообщениям СМИ, после ликвидации нападавшего был ранен человек.

"Я не могу вам сказать, я не знаю. Безусловно, президент получил все необходимые оперативные доклады об этом происшествии", - ответил Песков.