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Песков: все меры для ликвидации стрельбы на Лубянке были приняты
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РИА Новости

Песков: все меры для ликвидации стрельбы на Лубянке были приняты

12:16 23.12.2019 (обновлено: 12:18 23.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Все меры для ликвидации ситуации на Лубянке, где в четверг вечером житель Подмосковья открыл стрельбу, были приняты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг вечером неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Он действовал один, был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, еще один скончался в больнице, также пострадали пять человек. Позже следователи установили личность нападавшего, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
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Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке
"Были предприняты все меры для ликвидации этой ситуации, другого здесь сказать невозможно", - рассказал Песков.
В ходе беседы с журналистами у Пескова спросили, было ли доложено Путину о том, что, по сообщениям СМИ, после ликвидации нападавшего был ранен человек.
"Я не могу вам сказать, я не знаю. Безусловно, президент получил все необходимые оперативные доклады об этом происшествии", - ответил Песков.
Комментируя достоверность этих сообщений, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "это надо спрашивать правоохранительные органы".
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
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