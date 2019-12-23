В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Говорить об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2" пока рано, но подобные шаги не остаются без взаимности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"
"Об этом говорить рано, в любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, это в любом случае", - сказал Песков журналистам.