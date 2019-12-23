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В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"

12:14 23.12.2019 (обновлено: 13:22 23.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВысотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Говорить об ответе на санкции США по "Северному потоку — 2" пока рано, но подобные шаги не остаются без взаимности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
"Об этом говорить рано, в любом случае подобные шаги не остаются без взаимности, это в любом случае", - сказал Песков журналистам.
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Дмитрий ПесковРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Их воды. Их правила. Причем тут включить мозги?! Хотите твердую валюту, действуйте по их правилам. Хотите свои диктовать, получайте санкции. Если не доходит, получайте ужесточение санкций. И так будет пока не дойдет. По Украине уже пришлось переобуться и заплатить с пенями за просрочку.
23 декабря, 13:21
Павел Иванов
4492222100
Так сейчас там шторма и перерыв до января и так был бы. А там посмотрим. Если захотят, могут и наш трубоукладчика заблокировать. Тупо не дать разрешение на работу в водах Дании из-за санкций. Сейчас время переговоров и консультаций. А Песков так на публику ответил. И ответ ни о чём.
23 декабря, 13:33
Павел Иванов
476011228
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