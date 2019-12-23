В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
"Поступило сообщение от очевидцев. Девушку задержали и передали медикам. Ребенок передан отцу", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве не называют причины поступка женщины. Само происшествие произошло в микрорайоне Взлетка Красноярска. В самом начале она была в одеяле, но затем скинула его. Одежды при этом поблизости найдено не было, пояснили в пресс-службе полиции города.