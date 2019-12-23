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В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
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РИА Новости

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

12:14 23.12.2019 (обновлено: 15:20 23.12.2019)
212551
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 дек — РИА Новости. Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.

"Поступило сообщение от очевидцев. Девушку задержали и передали медикам. Ребенок передан отцу", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве не называют причины поступка женщины. Само происшествие произошло в микрорайоне Взлетка Красноярска. В самом начале она была в одеяле, но затем скинула его. Одежды при этом поблизости найдено не было, пояснили в пресс-службе полиции города.
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КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Зачем задержали? Может, она в детскую поликлинику спешила, у ребенка зубки режутся. И газики.
23 декабря, 12:17
Naum Vygodsky
151220037
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