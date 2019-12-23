Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке

По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. Путин в это время находился на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.