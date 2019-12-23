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Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке
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РИА Новости

Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке

12:13 23.12.2019 (обновлено: 12:15 23.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. Путин в это время находился на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.
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"Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда", - рассказал Песков.
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеДмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
Да, там толстые стены.
23 декабря, 12:18
Павел Иванов
9161001
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