МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. Путин в это время находился на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.
20 декабря, 18:35СК раскрыл личность мужчины, стрелявшего у здания ФСБ в Москве
"Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда", - рассказал Песков.