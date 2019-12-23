Лавров не исключил возможность нового кризиса на Корейском полуострове

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове может приобрести новое кризисное измерение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В ходе правительственного часа в Совете Федерации РФ он рассказал, что у Москвы и Вашингтона есть каналы взаимодействия по вопросам Афганистана, Сирии и Корейскому полуострову.
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"Не могу сказать, что по всем этим направлениям мы одинаково позитивно движемся, но само наличие каналов, конечно, помогает лучше понимать намерения друг друга и создает возможность для того, чтобы американцы слышали и нашу точку зрения, в том числе по проблеме Корейского полуострова, которая сейчас может обрести еще новое кризисное измерение", - сказал министр.