Лавров не исключил возможность нового кризиса на Корейском полуострове

"Не могу сказать, что по всем этим направлениям мы одинаково позитивно движемся, но само наличие каналов, конечно, помогает лучше понимать намерения друг друга и создает возможность для того, чтобы американцы слышали и нашу точку зрения, в том числе по проблеме Корейского полуострова, которая сейчас может обрести еще новое кризисное измерение", - сказал министр.