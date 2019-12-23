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В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия
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РИА Новости

В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия

12:08 23.12.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовНедалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Биятов
Недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия, от которого не застрахована ни одна из стран.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Он действовал один, был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ.
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"Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Вот, наверное, что можно сказать", - рассказал Песков журналистам.
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеДмитрий ПесковПроисшествия
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