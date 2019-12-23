В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия

"Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае, мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Вот, наверное, что можно сказать", - рассказал Песков журналистам.