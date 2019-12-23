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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
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РИА Новости

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

12:07 23.12.2019 (обновлено: 14:30 23.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Предметная работа над содержанием (послания. — Прим. ред.) сейчас только начинается", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему для обращения к парламенту выбран именно январь, Песков отметил, что президент имеет право выступать тогда, когда сочтет нужным.
Послание — программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Он включает в себя как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. Прошлое послание президент огласил в феврале этого года.
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Федеральное собрание РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Из года в год одно и то же. Просто какой то день сурка.
23 декабря, 12:29
Д Денис Хорошев
1320402
Пресс-конференции достаточно было, зачем себя так утруждать, мы и так поняли, что у него все хорошо.
23 декабря, 12:34
Елена Старикова
740002
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