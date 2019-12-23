Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

"Предметная работа над содержанием (послания. — Прим. ред.) сейчас только начинается", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему для обращения к парламенту выбран именно январь, Песков отметил, что президент имеет право выступать тогда, когда сочтет нужным.

Послание — программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Он включает в себя как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. Прошлое послание президент огласил в феврале этого года.