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Мурманский губернатор призвал жестко бороться с распространением снюса
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РИА Новости

Мурманский губернатор призвал жестко бороться с распространением снюса

12:05 23.12.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 дек - РИА Новости. Употребление табака для рассасывания снюса в школах Мурманской области превратилось в масштабную проблему, для ее решения необходимо наладить контроль в образовательных учреждениях изъять снюс из продажи, сказал на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис.
Глава Мурманской области на оперативном совещании в региональном правительстве поднял тему употребления школьниками так называемого снюса – табака для рассасывания. Снюс вызывает такую же никотиновую зависимость, как и обычные сигареты, при этом его можно употреблять практически незаметно.
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По словам главы региона, в последнее время в школах Заполярья употребление снюса превратилось в масштабную проблему, а его распространение прежде всего говорит о недостаточном уровне ответственности администраций учреждений и лично директоров.
"Есть школы, где с этим активно борются, а есть школы, где на это сквозь пальцы смотрят… Помимо учебного процесса, руководители школ должны отвечать за то, чтобы в школе был порядок. А порядка нет. Значит, независимо от былых заслуг, если руководитель образовательного учреждения не в состоянии порядок у себя навести, – увольняйте", – подчеркнул Чибис.
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Кроме того, как указал глава области, работу необходимо вести не только со школами, но и с торговыми точками и сетями, где продается снюс. "Указывать мы вам не можем, но, думая о здоровье детей, уверен, к этой рекомендации все руководители должны прислушаться. Рекомендую всем убрать снюс из продажи, как отраву, которая сегодня находится в свободном доступе", – отметил глава региона, обращаясь к представителям торгового бизнеса и призвал жестко бороться с распространением снюса.
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Андрей ЧибисМурманская областьОбщество
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