Мурманский губернатор призвал жестко бороться с распространением снюса

Глава Мурманской области на оперативном совещании в региональном правительстве поднял тему употребления школьниками так называемого снюса – табака для рассасывания. Снюс вызывает такую же никотиновую зависимость, как и обычные сигареты, при этом его можно употреблять практически незаметно.

По словам главы региона, в последнее время в школах Заполярья употребление снюса превратилось в масштабную проблему, а его распространение прежде всего говорит о недостаточном уровне ответственности администраций учреждений и лично директоров.

"Есть школы, где с этим активно борются, а есть школы, где на это сквозь пальцы смотрят… Помимо учебного процесса, руководители школ должны отвечать за то, чтобы в школе был порядок. А порядка нет. Значит, независимо от былых заслуг, если руководитель образовательного учреждения не в состоянии порядок у себя навести, – увольняйте", – подчеркнул Чибис.

Кроме того, как указал глава области, работу необходимо вести не только со школами, но и с торговыми точками и сетями, где продается снюс. "Указывать мы вам не можем, но, думая о здоровье детей, уверен, к этой рекомендации все руководители должны прислушаться. Рекомендую всем убрать снюс из продажи, как отраву, которая сегодня находится в свободном доступе", – отметил глава региона, обращаясь к представителям торгового бизнеса и призвал жестко бороться с распространением снюса.