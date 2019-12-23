Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-23T12:05+0300
https://ria.ru/20191223/1562716461.html
Впервые пройдет совместное заседание Синода и Высшего совета РПЦ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155977/29/1559772903_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9c6b5e57c799159aac38795407f7587e.jpg
РИА Новости

Впервые пройдет совместное заседание Синода и Высшего совета РПЦ

12:05 23.12.2019
186
© РИА Новости / Виталий Белоусовебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве в среду, 25 декабря, сообщается на сайте Московского патриархата.
"25 декабря в храме Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
Это первое совместное заседание двух органов высшего церковного управления.
Ранее патриарх Кирилл сообщил, что Синод примет решение по Александрийскому патриарху Феодору, который признал недавно украинских раскольников. Также ожидается, что иерархи рассмотрят предложение Иерусалимского патриарха Феофила по проведению Всеправославного совещания в Иордании.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
20 декабря, 14:15Религия и мировоззрение
Синод РПЦ обсудит признание ПЦУ Александрийским патриархом
600000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Автобус Милосердия
РПЦ запускает новые проекты помощи бездомным в России и Киргизии
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
В церкви в Газе пояснили, кто сможет посетить святые места в Рождество
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
УПЦ: в "новую церковь" Украины добровольно перешли только 84 прихода
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес во время встречи в Москве
Патриарх: от семейного насилия удержат совесть и любовь, а не закон
Участок Великой Китайской стены в районе Пекина
МИД КНР: свобода вероисповедания в Китае - дело только китайцев
Города России. Санкт-Петербург
В Петербурге просят сохранить за школой здание, которое отдают РПЦ
Торжества в честь еврейского праздника Ханука на Манежной площади
Берл Лазар: москвичи изменили свое отношение к Хануке
Израиль в Рождество
Израиль разрешил христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
Посетители на фоне работ Игната Кравцова на выставке Faces в галерее Who I Am
Выставка "рисующего джазмена" Игната Кравцова проходит в Москве
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Оренбургская епархия рассказала о долгах обители священника Стремского
Работа современного художника, переданная в дар Третьяковской галерее.
Директор Третьяковки рассказала, как за год пополнились фонды музея
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Митрополит Амфилохий раскритиковал проект о церквях в Черногории
Мило Джуканович
Джуканович: в Черногории нет места компромиссу в вопросе о церквях
Церковно-народный сбор в Черногории
Верующие в Черногории потребовали договориться с Сербской церковью
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Пожар на АЗС в Чечне потушили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
Лента новостейМолния