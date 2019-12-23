Впервые пройдет совместное заседание Синода и Высшего совета РПЦ

ебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве в среду, 25 декабря, сообщается на сайте Московского патриархата.

"25 декабря в храме Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

Это первое совместное заседание двух органов высшего церковного управления.