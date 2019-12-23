Впервые пройдет совместное заседание Синода и Высшего совета РПЦ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета пройдет в Москве в среду, 25 декабря, сообщается на сайте Московского патриархата.
"25 декабря в храме Христа Спасителя в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
Это первое совместное заседание двух органов высшего церковного управления.
Ранее патриарх Кирилл сообщил, что Синод примет решение по Александрийскому патриарху Феодору, который признал недавно украинских раскольников. Также ожидается, что иерархи рассмотрят предложение Иерусалимского патриарха Феофила по проведению Всеправославного совещания в Иордании.