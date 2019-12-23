ГД просит проверить использование брендов сладостей в названиях снюсов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зампред комитета по контролю и регламенту Зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко направила депутатский запрос руководителю Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) Игорю Артемьеву с просьбой выяснить, на каком основании производители никотиновых смесей используют товарные знаки известных сладостей.

Депутат рассказала РИА Новости, что речь идёт о марках Skittels, Mentos и Tic Tac, Red Bull, Pepsi, Mirinda и Mountain Dew.

Костенко в своём запросе отметила, что согласно Гражданскому кодексу РФ, "использование фирменных наименований, тождественного или сходного с уже зарегистрированными товарными знаками, запрещается без разрешения правообладателя, в противном случае товары должны признаваться контрафактными, по требованию правообладателя изыматься из оборота и уничтожаться".

По действующему законодательству, незаконное использование брендов грозит штрафами, отмечается в документе.

Депутат обратилась в ФАС с просьбой выяснить, действительно ли известные бренды разрешили производителям никотиновых смесей размещать на их продукции свои товарные знаки и фирменные наименования, или же последние используют их незаконно.

По ее словам, если подтвердится незаконное использование товарных знаков и наименований, это даст возможность контролирующим органам еще до принятия федерального закона изъять с прилавков опасный товар, всецело ориентированный именно на детей. Если же бренды предоставили свои товарные знаки на легальной основе, то компании нужно предупредить, какими имиджевыми потерями им может это грозить, отметила депутат.