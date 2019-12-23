Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T16:03+0300
https://ria.ru/20191223/1562716414.html
ГД просит проверить использование брендов сладостей в названиях снюсов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156272/99/1562729953_0:101:1700:1058_1036x0_80_0_0_c9d73044aee1aaf72beb08fb40f47275.jpg
РИА Новости

ГД просит проверить использование брендов сладостей в названиях снюсов

12:04 23.12.2019 (обновлено: 16:03 23.12.2019)
722
© Фото : предоставлено пресс-службой Натальи КостенкоДепутат Госдумы Наталья Костенко
Депутат Госдумы Наталья Костенко
© Фото : предоставлено пресс-службой Натальи Костенко
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко направила депутатский запрос руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву с просьбой выяснить, на каком основании производители никотиновых смесей используют товарные знаки известных сладостей.
Депутат рассказала РИА Новости, что речь идёт о марках Skittels, Mentos и Tic Tac, Red Bull, Pepsi, Mirinda и Mountain Dew.
Заседание Совета Федерации РФ
Вчера, 10:30
Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса
Костенко в своём запросе отметила, что согласно Гражданскому кодексу РФ, "использование фирменных наименований, тождественного или сходного с уже зарегистрированными товарными знаками, запрещается без разрешения правообладателя, в противном случае товары должны признаваться контрафактными, по требованию правообладателя изыматься из оборота и уничтожаться".
По действующему законодательству, незаконное использование брендов грозит штрафами, отмечается в документе.
Депутат обратилась в ФАС с просьбой выяснить, действительно ли известные бренды разрешили производителям никотиновых смесей размещать на их продукции свои товарные знаки и фирменные наименования, или же последние используют их незаконно.
Павильон по продаже табачных изделий
20 декабря, 17:12
В России усилили контроль за оборотом никотиносодержащей продукции
По ее словам, если подтвердится незаконное использование товарных знаков и наименований, это даст возможность контролирующим органам еще до принятия федерального закона изъять с прилавков опасный товар, всецело ориентированный именно на детей. Если же бренды предоставили свои товарные знаки на легальной основе, то компании нужно предупредить, какими имиджевыми потерями им может это грозить, отметила депутат.
"Прикрываясь известными брендами, производители вводят в заблуждение потребителей, которые могут даже не понять, что именно купили и дать эти опасные конфеты детям, а самих подростков проще подсадить на никотин под видом использования известной и безопасной продукции", - рассказала Костенко агентству, отметив, что не реагировать на такие действия просто нельзя.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
18 декабря, 03:43
Во Владивостоке подросток запил снюс энергетиком и попал в больницу
1000001
Обсудить 0
Наталья КостенкоФедеральная антимонопольная служба РФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон об электронной подписи
Добыча угля в Красноярском крае
Российские ученые создали новый сплав для добычи полезных ископаемых
Здание Центрального банка России в Москве
Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке
Ветроустановка
ФРП Дагестана поддержал проект производства ветроэнергоустановок
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Сбербанк надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx
Железнодорожное депо города Владивостока
Во Владивостоке погиб подросток, делая селфи на железнодорожном вагоне
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед просит правительство запретить продажу аналогов снюса
Экономический анализ
ТГК-1, ОГК-2 и "Мосэнерго" договорились о "кэш-пулинг"
Андрей Чибис
Мурманский губернатор призвал жестко бороться с распространением снюса
Ил-96 СЛО Россия над аэропортом Шереметьево в Москве
СЛО "Россия" подал иск к "Аэрофлоту" на 46 миллионов рублей
Акционеры перед началом годового собрания акционеров компании Газпром
"РЭП Холдинг" перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Международная космическая станция
В российском модуле МКС сработала пожарная сигнализация
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Туристы рассказали, в какие страны они возвращаются снова и снова
Бокал с игристым вином
Врачи рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
Лента новостейМолния