"Уральские пельмени" снова подали иски к компаниям экс-директора

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска екатеринбургского ООО "Творческое объединение " Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска екатеринбургского ООО "Творческое объединение " Уральские пельмени " к компаниям, связанным с экс-директором шоу Сергеем Нетиевским, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В одном из исков "Уральские пельмени" требуют 1,8 миллиона рублей от студии Нетиевского First Hand Media, основания иска не сообщаются. Другой иск подан к компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), которая на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финансовым директором. Предмет и основания иска не сообщаются. Оба иска поступили в суд 20 декабря, к производству они на данный момент не приняты.

Ранее в декабре столичный арбитражный суд вернул "Уральским пельменям" без рассмотрения два иска на общую сумму 210 миллионов рублей к ИФМ. Иски были возвращены по просьбе истца, причины отказа от исковых требований в материалах суда не уточняются.

Оба иска поступили в суд 26 ноября. В одном из них были заявлены требования о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации в размере 200 миллионов рублей, в другом - о запрете использовать видеоролик в интернете и взыскании компенсации в размере 10 миллионов рублей. Третьим лицом к делу по "маленькому" иску было привлечено московское ООО "Ваптак", занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения.

Участники "Уральских пельменей" ведут сразу несколько арбитражных судебных разбирательств с компаниями Нетиевского. Так, ИФМ сейчас оспаривает 14 лицензионных договоров с семью участниками коллектива, заключение которых позволило им в порядке взаимозачета не возвращать компании займы в размере по 10 миллионов рублей каждому. Ответчиками выступают Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин.