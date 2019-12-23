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2019-12-23T11:52+0300
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Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение "Северного потока — 2"

11:52 23.12.2019
13254
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.

"Этот проект носит стратегический характер, в нем заинтересованы европейские страны и европейские и российские компании. Это коммерческий проект, очень выгодный всем", — подчеркнул министр в беседе с РБК.

При этом в Минэнерго уточнили, что интервью состоялось до вступления в силу ограничений со стороны Вашингтона.
В выходные стало известно, что США ввели санкции против российских газопроводов, после чего швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой "Северного потока — 2".
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Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к нему исключительно как к экономическому. Кроме того, за проект активно выступают Берлин, Вена и Осло.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
42132004
Обсудить 8
Санкции США против "Северного потока — 2"РоссияСеверный поток — 2Министерство энергетики РФАлександр НовакСШАЭкономика
Популярные комментарии
осталось 8 дней, думаю успеют. Кто такие американцы, разве они могут нам запретить что-то сделать? Ну или мы без вражеских трубоукладчиков даже недра вывезти не в состоянии?Придётся опять дары собирать со всей страны чтобы доделать, ну и покаяться за что-нибудь.
23 декабря, 12:00
КМКостя Магомедов
1281009
При этом в Минэнерго уточнили, что интервью состоялось до вступления в силу ограничений со стороны Вашингтона. Хоть бы не смешили!
23 декабря, 12:13
Павел Иванов
1791001
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