Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение "Северного потока — 2"

"Этот проект носит стратегический характер, в нем заинтересованы европейские страны и европейские и российские компании. Это коммерческий проект, очень выгодный всем", — подчеркнул министр в беседе с РБК.

При этом в Минэнерго уточнили, что интервью состоялось до вступления в силу ограничений со стороны Вашингтона.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.