Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение "Северного потока — 2"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
"Этот проект носит стратегический характер, в нем заинтересованы европейские страны и европейские и российские компании. Это коммерческий проект, очень выгодный всем", — подчеркнул министр в беседе с РБК.
При этом в Минэнерго уточнили, что интервью состоялось до вступления в силу ограничений со стороны Вашингтона.
В выходные стало известно, что США ввели санкции против российских газопроводов, после чего швейцарская Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой "Северного потока — 2".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к нему исключительно как к экономическому. Кроме того, за проект активно выступают Берлин, Вена и Осло.