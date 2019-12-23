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В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

11:45 23.12.2019 (обновлено: 13:30 23.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание. Проводятся проверки", - рассказали в пресс-службе.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
20 декабря, 10:18
В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
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МоскваПроисшествия
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