В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уже 15 судов эвакуировали в Москве в понедельник из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание. Проводятся проверки", - рассказали в пресс-службе.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
20 декабря, 10:18В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования