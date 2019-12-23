В Москве эвакуировали 15 судов из-за сообщений о минировании

"Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация, сотрудники и посетители покинули здание. Проводятся проверки", - рассказали в пресс-службе.

Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.