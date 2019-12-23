Красноярский губернатор рассказал, как в детстве потерялся в лесу

"Если говорить о детских воспоминаниях… Первое – как я потерялся в лесу. Тогда искусственных елок не было, были настоящие. Пошел в лес, выбирал там получше, ниже, повыше… Доходился до того, что меня чуть не полдеревни искало. Хотя я уже двигался в сторону дома и был обескуражен, почему меня никто за эту красивую елку не похвалил. Но на следующий день атмосфера потеплела в доме", - рассказал глава региона.