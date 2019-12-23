Красноярский губернатор рассказал, как в детстве потерялся в лесу

КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал журналистам, как он потерялся в детстве в лесу под Новый год, а на празднике в школе произвел фурор благодаря костюму собаки, который сделала его мама.
Губернатор Усс на традиционной декабрьской пресс-конференции рассказал журналистам об основных итогах года. Также он поделился наиболее яркими детскими воспоминаниями, отвечая на вопросы СМИ.
"Если говорить о детских воспоминаниях… Первое – как я потерялся в лесу. Тогда искусственных елок не было, были настоящие. Пошел в лес, выбирал там получше, ниже, повыше… Доходился до того, что меня чуть не полдеревни искало. Хотя я уже двигался в сторону дома и был обескуражен, почему меня никто за эту красивую елку не похвалил. Но на следующий день атмосфера потеплела в доме", - рассказал глава региона.
Также губернатор поведал журналистам о том, как однажды участвовал в школьном мероприятии в костюме собаки.
"Второй из позитивных моментов... Мне мать изготовила костюм, который потряс школу. У меня было черное трико, майка… Я должен был изображать собаку. Мать пришила к костюму овечьей шерсти. А для того, чтобы был хвост, кусок проволоки под майку скручен сзади, обшит чем-то, кисточка на хвосте. Несложным движением хвост вибрировал, чем я произвел неизгладимое впечатление на класс и на учителей", - поделился Усс.
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