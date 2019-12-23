Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя введение новых санкций США против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", заявил, что после этого шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".
"Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент", - заявил он на правительственном часе в Совете Федерации РФ.
Он также отметил, что США "лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению, по большому счету, разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами".
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"