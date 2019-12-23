Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"

"Когда уже ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире теперь уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент", - заявил он на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ