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2019-12-23T21:40+0300
https://ria.ru/20191223/1562713699.html
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
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РИА Новости

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

11:30 23.12.2019 (обновлено: 21:40 23.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Так, их пенсия будет выше из-за увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, а также фиксированной выплаты на соответствующие коэффициенты.
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Размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права — 1,07 и 1,056 соответственно, пояснил Дроздов. Максимальные коэффициенты (за десять лет и более) — 2,32 и 2,11.
К примеру, если у россиянина есть 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов, при назначении пенсии со дня возникновения этого права выплаты (согласно показателям текущего года) составят 22 782,19 рубля.
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Если же он решит уйти с работы через десять лет, он сможет рассчитывать на 51 734,50 рубля (87,24 х 200 х 2,32 + 5 334,19 х 2,11).
Ранее Дроздов сообщил, что после увольнения пенсионера число накопленных им индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в следующем году составит 93 рубля. Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (5 686,25 рубля).
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пенсииАнтон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного......на кладбище.
23 декабря, 11:40
Д Денис Хорошев
13181603
да да мы видим как выросли цены перед новым годом и после него тоже вырастут.
23 декабря, 11:45
пппавел попов
82201104
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