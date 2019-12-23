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Конфликт на Украине требует прямого диалога сторон, заявил Лавров
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РИА Новости

Конфликт на Украине требует прямого диалога сторон, заявил Лавров

11:27 23.12.2019 (обновлено: 11:38 23.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на завершающем осеннюю сессию заседании Совета Федерации
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине требует прямого диалога сторон, Россия готова и далее осуществлять роль посредника в контактной группе по урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Серьезным дестабилизирующим фактором остается внутренний конфликт на Украине. Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение минского комплекса мер, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита "нормандского формата". Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
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"Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины", - добавил он.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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