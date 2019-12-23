Конфликт на Украине требует прямого диалога сторон, заявил Лавров

"Серьезным дестабилизирующим фактором остается внутренний конфликт на Украине. Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение минского комплекса мер, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита "нормандского формата". Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы", - сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.

Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".