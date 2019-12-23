Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-23T11:22+0300
https://ria.ru/20191223/1562712986.html
Оренбургская епархия рассказала о долгах обители священника Стремского
https://cdn21.img.ria.ru/images/155914/46/1559144617_0:44:1280:764_1036x0_80_0_0_ad055ce7fda62a17516356ba16019b92.jpg
РИА Новости

Оренбургская епархия рассказала о долгах обители священника Стремского

11:22 23.12.2019
1036
© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019 . Архивное фото
УФА, 23 дек - РИА Новости. Новое руководство обители в поселке Саракташ, ранее возглавлявшейся арестованным по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего священником Николаем Стремским, прикладывает усилия для ликвидации задолженностей организации перед налоговой службой и ресурсоснабжающими структурами, сообщили в Оренбургской епархии.
"Федеральная налоговая служба 17 декабря в связи с неуплатой налогов приостановила операции по счетам религиозной организации. Все денежные средства, которые поступают на расчетный счет, в первую очередь идут на погашение налоговой задолженности", - сообщили в пресс–службе епархии.
По ее данным, у религиозной организации саракташской обители милосердия есть задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере около 300 тысяч рублей.
"Руководство обители прикладывает все усилия для ликвидации задолженностей", - говорится в сообщении.
При этом епархия опровергла информацию СМИ о крупных долгах обители.
"В СМИ появилась информация о том, что следствие арестовало счета и активы Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия на общую сумму почти полмиллиарда рублей. Данная информация является недостоверной", - сообщили в пресс–службе епархии.
Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
В настоящее время Стремский арестован до 12 февраля 2020 года. Его дочь Елена Стремская и зять Виктор Щербаков арестованы до 12 января 2020 года.
Собор Святой Троицы
6 ноября, 23:57Религия и мировоззрение
Ангелы и демоны Саракташа: как живет обитель после ареста настоятеля
332211
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНиколай СтремскийУфаПроисшествия
Рекомендуем
Бронзовый памятник русалке в Мисхоре
Легенды Крыма: необычные места, которые стоит посетить хотя бы раз
Автомобили полиции и Росгвардии на улице Большая Лубянка, где рядом со зданием ФСБ произошла стрельба
Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке
Участок Великой Китайской стены в районе Пекина
МИД КНР: свобода вероисповедания в Китае - дело только китайцев
Зрительный зал Большого театра в Моске
Совфед ввел штрафы за спекуляцию театральными билетами
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
Впервые пройдет совместное заседание Синода и Высшего совета РПЦ
Молоток судьи
На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
Водолаз-спасатель
В реке в Липецкой области нашли тела двух сестер-школьниц
Автобус Милосердия
РПЦ запускает новые проекты помощи бездомным в России и Киргизии
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
В церкви в Газе пояснили, кто сможет посетить святые места в Рождество
Посетители на фоне работ Игната Кравцова на выставке Faces в галерее Who I Am
Выставка "рисующего джазмена" Игната Кравцова проходит в Москве
Телеведущая Регина Дубовицкая
Дубовицкая пояснила свои слова о браках с большой разницей в возрасте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Кубы Мигель Диас Канель Бермудес во время встречи в Москве
Патриарх: от семейного насилия удержат совесть и любовь, а не закон
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
УПЦ: в "новую церковь" Украины добровольно перешли только 84 прихода
Самолет на рулежной дорожке ВПП
Стали известны подробности инцидента с самолетом в аэропорту Кирова
Израиль в Рождество
Израиль разрешил христианам из Газы приехать в Иерусалим на Рождество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
07:13Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:01В Мексике мэра города застрелили на рождественском вечере
06:56В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
06:47Билли Айлиш рассказала, что вдохновило ее на песню Bad Guy
06:44На Восточный доставили части кабель-заправочной башни для "Ангары"
06:38Эксперт оценил перспективы дальнейшего продвижения сирийской армии
06:24Страховщики рассказали о вероятности ДТП и угона авто в Новый год
06:18В Гидрометцентре рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь в Москве
06:12В Ленобласти предложили ставить на оружие "маячки" для слежки
06:08Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
06:04Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать напавших на воинскую часть
Лента новостейМолния