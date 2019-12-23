Оренбургская епархия рассказала о долгах обители священника Стремского

УФА, 23 дек - РИА Новости. Новое руководство обители в Новое руководство обители в поселке Саракташ , ранее возглавлявшейся арестованным по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего священником Николаем Стремским, прикладывает усилия для ликвидации задолженностей организации перед налоговой службой и ресурсоснабжающими структурами, сообщили в Оренбургской епархии.

"Федеральная налоговая служба 17 декабря в связи с неуплатой налогов приостановила операции по счетам религиозной организации. Все денежные средства, которые поступают на расчетный счет, в первую очередь идут на погашение налоговой задолженности", - сообщили в пресс–службе епархии.

По ее данным, у религиозной организации саракташской обители милосердия есть задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в размере около 300 тысяч рублей.

"Руководство обители прикладывает все усилия для ликвидации задолженностей", - говорится в сообщении.

При этом епархия опровергла информацию СМИ о крупных долгах обители.

"В СМИ появилась информация о том, что следствие арестовало счета и активы Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия на общую сумму почти полмиллиарда рублей. Данная информация является недостоверной", - сообщили в пресс–службе епархии.

Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.