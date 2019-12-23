Стали известны подробности инцидента с самолетом в аэропорту Кирова

НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Самолет, прибывший из московского Самолет, прибывший из московского Внуково выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кировском аэропорту, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

"При посадке самолета рейсом Внуково - Киров Boeing 737 авиакомпании "Победа" выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным местных метеорологов, в Кирове идет снег, температура воздуха составляет около 0 градусов.

Ранее представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что самолет, зацепивший грунт одним шасси, при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, самолет будет отбуксирован на место стоянки в ближайшее время.

"Рейс авиакомпании "Победа" ДР 277, Вoeing 737-800, выкатился передней стойкой шасси, сразу за ВПП на грунте остановился", - сказал источник.