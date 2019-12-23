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2019-12-23T11:21+0300
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Стали известны подробности инцидента с самолетом в аэропорту Кирова
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РИА Новости

Стали известны подробности инцидента с самолетом в аэропорту Кирова

11:21 23.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет на рулежной дорожке ВПП
Самолет на рулежной дорожке ВПП
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет на рулежной дорожке ВПП. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД/МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Самолет, прибывший из московского Внуково выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кировском аэропорту, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
"При посадке самолета рейсом Внуково - Киров Boeing 737 авиакомпании "Победа" выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в надзорном ведомстве.
По данным местных метеорологов, в Кирове идет снег, температура воздуха составляет около 0 градусов.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что самолет, зацепивший грунт одним шасси, при помощи тягачей вытягивают на взлетно-посадочную полосу.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, самолет будет отбуксирован на место стоянки в ближайшее время.

"Рейс авиакомпании "Победа" ДР 277, Вoeing 737-800, выкатился передней стойкой шасси, сразу за ВПП на грунте остановился", - сказал источник.

По его словам, пассажиров высадили штатно. Задержек в аэропорту нет. "Борт в ближайшее время будет отбуксирован на место стоянки", - добавил собеседник агентства.
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КировПобеда (авиакомпания)Boeing 737Происшествия
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