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Сбербанк надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx
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РИА Новости

Сбербанк надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx

11:18 23.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбербанк не знал о существовании претензий медиахолдинга "Рамблер" к Nginx, однако банк надеется на разрешение ситуации без привлечения судов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Что касается первого названного вами дела (Nginx - ред.), мне кажется, что исторически была совершена ошибка. Была конфликтная ситуация, когда мы приобретали "Рамблер" (долю в компании - ред.), эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence они обязаны были задекларировать все подобного рода вещи. Поэтому мы не знали даже о существовании этого конфликта, и мы узнали только по факту его обнародования", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я, к сожалению, узнал о том, что такая ситуация существует, только на следующий день после того, как она произошла. Мы тоже включились в попытку найти решение и в течение суток эту ситуацию разрешили. До конца она не решена юридически, но мы разговаривали, я разговаривал с ребятами, с основателями сервиса. Надеюсь, что мы найдем решение даже без похода в суды", - добавил он.
По словам главы Сбербанка, в случае существования претензий к Nginx, их следовало решать путем переговоров. "А если бы не договорились - то тогда в гражданском суде, но никак не при помощи правоохранительных органов. Ребята большие молодцы, что они вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервисов. Мне досадно, что такое произошло", - заключил Греф.
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NginxСбербанк РоссииРамблерГерман ГрефМоскваРоссияЭкономика
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