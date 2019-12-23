Сбербанк надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx

"Что касается первого названного вами дела (Nginx - ред.), мне кажется, что исторически была совершена ошибка. Была конфликтная ситуация, когда мы приобретали "Рамблер" (долю в компании - ред.), эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence они обязаны были задекларировать все подобного рода вещи. Поэтому мы не знали даже о существовании этого конфликта, и мы узнали только по факту его обнародования", - сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я, к сожалению, узнал о том, что такая ситуация существует, только на следующий день после того, как она произошла. Мы тоже включились в попытку найти решение и в течение суток эту ситуацию разрешили. До конца она не решена юридически, но мы разговаривали, я разговаривал с ребятами, с основателями сервиса. Надеюсь, что мы найдем решение даже без похода в суды", - добавил он.
По словам главы Сбербанка, в случае существования претензий к Nginx, их следовало решать путем переговоров. "А если бы не договорились - то тогда в гражданском суде, но никак не при помощи правоохранительных органов. Ребята большие молодцы, что они вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервисов. Мне досадно, что такое произошло", - заключил Греф.
17 декабря, 08:00Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева