Сбербанк надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx

"Что касается первого названного вами дела (Nginx - ред.), мне кажется, что исторически была совершена ошибка. Была конфликтная ситуация, когда мы приобретали "Рамблер" (долю в компании - ред.), эта ситуация не была задекларирована как конфликтная, хотя по условиям due diligence они обязаны были задекларировать все подобного рода вещи. Поэтому мы не знали даже о существовании этого конфликта, и мы узнали только по факту его обнародования", - сказал Греф в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Я, к сожалению, узнал о том, что такая ситуация существует, только на следующий день после того, как она произошла. Мы тоже включились в попытку найти решение и в течение суток эту ситуацию разрешили. До конца она не решена юридически, но мы разговаривали, я разговаривал с ребятами, с основателями сервиса. Надеюсь, что мы найдем решение даже без похода в суды", - добавил он.