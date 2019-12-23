В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
По информации ведомства, в 06.50 мск на улице Стачек в микрорайоне Уралмаш водитель кроссовера Ford Kuga на перекрестке столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот", который от удара развернуло и отбросило на мужчину и двух детей, стоящих на тротуаре.
"От полученных травм мужчина-пешеход скончался в автомашине скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма" пострадавшая девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в детское лечебное учреждение. Третий пешеход – восьмилетняя девочка – не пострадала", – говорится в сообщении.