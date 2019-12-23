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В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход
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РИА Новости

В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход

11:14 23.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
По информации ведомства, в 06.50 мск на улице Стачек в микрорайоне Уралмаш водитель кроссовера Ford Kuga на перекрестке столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот", который от удара развернуло и отбросило на мужчину и двух детей, стоящих на тротуаре.
"От полученных травм мужчина-пешеход скончался в автомашине скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма" пострадавшая девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в детское лечебное учреждение. Третий пешеход – восьмилетняя девочка – не пострадала", – говорится в сообщении.
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ПатриотЕкатеринбургПроисшествия
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