В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход

По информации ведомства, в 06.50 мск на улице Стачек в микрорайоне Уралмаш водитель кроссовера Ford Kuga на перекрестке столкнулся с автомобилем "УАЗ Патриот", который от удара развернуло и отбросило на мужчину и двух детей, стоящих на тротуаре.