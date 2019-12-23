В Петербурге завели дело после стрельбы на автобусной остановке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении легкового вреда здоровью возбуждено после стрельбы на автобусной остановке у дома 19 по улице Вавиловых в Петербурге, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУМВД.
"Накануне около 19 часов после конфликта на автобусной остановке неизвестный выстрелил из травматического пистолета. В тяжелом состоянии с проникающим огнестрельным ранением шеи 18-летнего пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.
По информации полиции, сейчас ведутся поиски стрелявшего, который успел скрыться.
"Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника", - добавили в пресс-службе ГУМВД.
Причины произошедшего также выясняют сотрудники правоохранительных органов. По данным местных СМИ, выстрел произошёл на фоне конфликта из-за оплаты проезда. Как пишет издание "Фонтанка", одному из пассажиров не понравилось, что молодой человек не может заплатить за билет, он выхватил травматический пистолет и выстрелил.
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