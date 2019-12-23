Юрист не исключил подачи Nord Stream 2 иска из-за приостановки работ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компания Компания Nord Stream 2 может обратиться в суд из-за прекращения работ по укладке трубопровода, если ее соглашение с Allseas не предусматривает форс-мажоров, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".

"Конкретно, конечно, надо смотреть соглашение между этими двумя компаниями - Nord Stream 2 и Allseas, есть ли там какие-либо оговорки о так называемых форс-мажорных обстоятельствах. Введение санкций другими государствами относится к числу форс-мажоров, которые никто не мог предусмотреть. Если специально оговаривалось, кто несет ответственность, то ответственность будет нести эта компания. Если нет - то не исключен вариант, что Nord Stream 2 будет подавать в швейцарский суд против Соединенных Штатов или в самой Америке будет подавать в суд", - заявил эксперт РИА Новости.

Nord Stream 2 также может подать иск в суд для взыскания убытков с Allseas. Так как обе компании зарегистрированы в Швейцарии, такой иск будет рассматривать швейцарский суд. В свою очередь, если с Allseas взыщут убытки, то уже эта компания может подать в суд на правительство США для возмещения убытков из-за введения санкций, которые вынудили ее прекратить работы.

"Американская практика такова: американские суды принимают иски против правительства США в случае несогласия с санкциями, которые вводятся в отношении зарубежных компаний. Эти иски рассматриваются, но рассматриваются очень долго, это может тянуться несколько лет", - добавил он.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.