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Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал
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РИА Новости

Авиация в случае войны "достанет" врага из Арктики, заявил генерал

11:04 23.12.2019 (обновлено: 13:16 23.12.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
© Sputnik / Виктор Толочко
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские стратегические бомбардировщики в случае ядерного конфликта могут выдвинуться в Арктику, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия, заявил РИА Новости бывший командующий Дальней авиацией (2009-2016 годы) генерал-лейтенант Анатолий Жихарев.
Заявление прозвучало 23 декабря - в день, когда Дальняя авиация ВВС России отмечает 105 лет со дня создания.
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"В последнее время возможности стратегических бомбардировщиков существенно возросли, современные средства поражения позволяют российским "стратегам" выдвинуться в арктический регион, где нет средств поражения противника, и оттуда нанести удар возмездия", - заявил генерал.
При угрозе ядерной войны или если превосходящий противник вторгнется на российскую территорию, поднятие в воздух стратегических бомбардировщиков "продемонстрирует, что Россия готова применить ядерное оружие", отметил Жихарев.
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ВВС РФАрктикаРоссияБезопасность
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