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Дептранс Москвы обратится в полицию из-за съемок клипа на Новом Арбате
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РИА Новости

Дептранс Москвы обратится в полицию из-за съемок клипа на Новом Арбате

11:04 23.12.2019
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы обратится в правоохранительные органы из-за съемок клипа репера на Новом Арбате, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что певец Ziroy (Гриша Зироян) прошёлся по Новому Арбату в окружении "майбахов" и заблокировал движение в час пик ради съёмок клипа. Позже в пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили РИА Новости, что столичная Госавтоинспекция излучит видео съёмок рэп-клипа на Новом Арбате, из-за которых якобы было заблокировано движение.
"Такие действия грубо нарушают ПДД. Департамент транспорта Москвы обратится в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством", - отмечается в сообщении Московского транспорта.
Стоп-кадр видеоклипа певицы Yaxana
11 октября 2018, 12:28
Певица перекрыла МКАД ради съемок клипа
19200113
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ГосавтоинспекцияДепартамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
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