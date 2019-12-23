Китай выразил протест США из-за пункта о Гонконге в оборонном бюджете

"Мы выражаем крайнее недовольство в связи с принятием и подписанием в США оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится негативная информация относительно Китая. Китайская сторона уже сделала американской стороне решительное представление в связи с этим", - сказал на брифинге Гэн Шуан.