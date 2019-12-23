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Китай выразил протест США из-за пункта о Гонконге в оборонном бюджете
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РИА Новости

Китай выразил протест США из-за пункта о Гонконге в оборонном бюджете

11:03 23.12.2019
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© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости. Китай выражает крайнее недовольство и уже сделал представление США в связи с включением в проект оборонного бюджета на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов на 2020 год, куда включены средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока-2", военная помощь Украине, укрепление оборонных возможностей Тайваня путем проведения совместных учений и продажи острову вооружений, а также поддержка протестующих в Гонконге.
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"Мы выражаем крайнее недовольство в связи с принятием и подписанием в США оборонного бюджета на 2020 год, в котором содержится негативная информация относительно Китая. Китайская сторона уже сделала американской стороне решительное представление в связи с этим", - сказал на брифинге Гэн Шуан.
Он призвал США отбросить мышление холодной войны, объективно и рационально смотреть на развитие Китая и китайско-американских отношений, не реализовывать на практике пункты, имеющие отношение к Китаю, чтобы не подрывать китайско-американские отношение и сотрудничество двух стран в наиболее важных областях.
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Гэн ШуанСеверный поток — 2Дональд ТрампМИД КНРТайваньГонконгКитайСШАВ мире
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